الزمالك يجهز خطاباً جديداً للفيفا بشأن موقف كهربا

تعكف الإدارة القانونية بنادي الزمالك على تجهيز خطاب جديد موجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تبين موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

ويسعى مسؤولو الزمالك لاستصدار قرار بعقوبة إيقاف جديدة ضد كهربا، خاصة في ظل عدم التزامه بسداد الغرامة المالية الموقعة من الفيفا على اللاعب والمقدرة بنحو 2.4 مليون دولار.

ويأتي تجهيز الزمالك لمخاطبة الفيفا في ظل انتهاء مهلة السداد الأخيرة قبل أن يتم تحويل ملف اللاعب للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، يوم 3 أغسطس المقبل، أملاً في تجديد عقوبة الإيقاف.