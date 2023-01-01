 الزمالك يجهز خطاباً جديداً للفيفا بشأن موقف كهربا - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 5:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يجهز خطاباً جديداً للفيفا بشأن موقف كهربا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:11 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:11 م

تعكف الإدارة القانونية بنادي الزمالك على تجهيز خطاب جديد موجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تبين موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

ويسعى مسؤولو الزمالك لاستصدار قرار بعقوبة إيقاف جديدة ضد كهربا، خاصة في ظل عدم التزامه بسداد الغرامة المالية الموقعة من الفيفا على اللاعب والمقدرة بنحو 2.4 مليون دولار.

ويأتي تجهيز الزمالك لمخاطبة الفيفا في ظل انتهاء مهلة السداد الأخيرة قبل أن يتم تحويل ملف اللاعب للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، يوم 3 أغسطس المقبل، أملاً في تجديد عقوبة الإيقاف.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك