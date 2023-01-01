مستشار وزير الخارجية الأوكراني: الحرب يمكن أن تنتهي خلال يومين ولكن بشروط

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، إنّ حقول الألغام الواسعة في شرق أوكرانيا والأمطار الغزيرة، تبطئ عملية الهجوم المضاد.

وأضاف «ميكيتينكو»، خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد: «طلبنا أكثر من مرة طائرات حديثة F16، لأن روسيا لديها طائرات حديثة، ولدى موسكو رؤية برصد الهدف في الجو على بُعد 300 كم وأن يضربوا الهدف على بُعد 300 كم أيضا».

وأعرب عن أمله في حصول بلاده على صواريخ متوسطة المدى على الأقل، لأن الأمر يمكنها من ضرب المعسكرات الروسية، معقبًا: «سوف نضرب على الأراضي الأوكرانية المحتلة وليس الأراضي الروسية».

وتطرق مستشار وزير الخارجية الأوكراني، بالحديث إلى الجدل الذي أثاره قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وأكمل: «هذا الموضوع ليس بجديد، فالاتحاد السوفيتي كان يستعمل الذخائر العنقودية خلال حربه في أفغانستان، وفي الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا استخدم الجيش الروسي هذه الخسائر في أكثر من 100 مرة بمناطق زابورجيا ودونيستك وأوديسا، وتم قتل 215 مدنيا وإصابة أكثر 470 شخصاً».

واستطرد: «هذه الأسلحة مفيدة لنا كي ندافع عن أنفسنا وتساعدنا على الهجوم أيضا، والحرب قد تنتهي يومين أو 3 أيام، والمهم هو انسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، وبعد ذلك ستتم محاكمة الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، كما نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة، أما روسيا، فإنها تطلب البقاء على أراضٍ محتلة وأن نبدأ وقف النيران، ونذكركم أن روسيا تحتل 18% من أراضي أوكرانية ذات سيادة ومعترف بها دوليا».