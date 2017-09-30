الأمن العام الأردني يعلن مقتل 3 مطلوبين بقضايا إرهابية

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، مقتل 3 مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب، خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.



وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، ومنهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.



وأشار إلى أن «الثالث هو أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية واستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارين»، لافتًا إلى تطبيق قواعد الاشتباك معهم، بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة.



وذكر الناطق الإعلامي، أنه «وقبل أيام تمكن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وتواريا عن الأنظار، إذ شكلت على الفور فرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم».



ولفت إلى أن «فرق التحقيق عملت على مدار أيام متواصلة لرصد ومتابعة المطلوبين الفارين وفق خطة أمنية محكمة للبحث والرصد، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم بها، إذ قادت كل تلك التحقيقات لتحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار باستخدام مركبة مسروقة والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة».



وتابع: «وفي يوم أمس حددت نقطة وجودهم على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودية الجنوبية الشرقية للمملكة في منطقة وعرة جدا، إذ تم تجهيز قوة أمنية خاصة مدربة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وانتشر الفريق في محيط المنطقة سيرا على الأقدام، وبدأ تمشيطها بحثا عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء».



وأكد أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن أطلقوا عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم ما أدى لمقتلهم جميعا، وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأوتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة، مشيرا إلى تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق والفحوصات الفنية والمخبرية وعرض جثثهم على ذويهم الذين تعرفوا عليهم.



وصرح بأن هيئة التحقيق المشكلة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ما زالت مستمرة بتحقيقاتها؛ لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة.