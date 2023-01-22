كامل الوزير: لا نية لرفع أسعار تذاكر أيّ من وسائل النقل

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه لا توجد نية لزيادة أسعار تذاكر أيّ من وسائل النقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي.

وأبدى وزير النقل، استغرابا مما أثير في الفترة الأخيرة، بأن سعر التذكرة سيكون 20 جنيها، نافيا هذا الأمر جُملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن سعر التذكرة سيكون تنافسيا، وسيكون بنفس ما كان يتحمله المواطن راكب الميكروباص.

ولفت إلى أنّ هناك منظومة عمل متكاملة للأتوبيس الترددي كأحد المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها الدولة، موضحا أنّ الأتوبيس الترددي يلغي سير الميكروباص على الطريق الدائري.