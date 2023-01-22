 كامل الوزير: لا نية لرفع أسعار تذاكر أيّ من وسائل النقل - بوابة الشروق
الإثنين 10 يوليه 2023 12:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

كامل الوزير: لا نية لرفع أسعار تذاكر أيّ من وسائل النقل

أحمد علاء
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:56 م

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه لا توجد نية لزيادة أسعار تذاكر أيّ من وسائل النقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي.

وأبدى وزير النقل، استغرابا مما أثير في الفترة الأخيرة، بأن سعر التذكرة سيكون 20 جنيها، نافيا هذا الأمر جُملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن سعر التذكرة سيكون تنافسيا، وسيكون بنفس ما كان يتحمله المواطن راكب الميكروباص.

ولفت إلى أنّ هناك منظومة عمل متكاملة للأتوبيس الترددي كأحد المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها الدولة، موضحا أنّ الأتوبيس الترددي يلغي سير الميكروباص على الطريق الدائري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك