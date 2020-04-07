رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: تشكيل قوات مدربة متخصصة على أمن المطارات والقرصنة البحرية

كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي، اليوم السبت، النقاب عن أن جهاز مكافحة الارهاب شكل قوات تخصصية مدربة على تأمين المطارات العراقية، وأخرى لمعالجة القرصنة البحرية في مياه وموانئ العراق.

وقال الساعدي في بيان صحفي إن "النظرة الموضوعية للتحديات الحالية والمستقبلية لمكافحة الإرهاب تحتم على جهاز مكافحة الإرهاب إدامة نهجه واستراتيجيته وخططه، بما يتناسب وحجم التحديات، من خلال طرق علمية مدروسة، تكون على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة مستندة إلى معلومات دقيقة وأسس علمية تأتي بثمارها بعمليات استباقية تحيّد التنظيمات الإرهابية وتشلّ حركتها".

وأضاف" تم تخصيص قوات نوعية مهنية متدربة تدريبا عاليا في كافة المطارات المدنية، مهمتها الرئيسية معالجة حالات خطف الطائرات وإحتجاز الرهائن تكون على أهبّة الإستعداد على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ".

وأوضح وفي" مجال العمليات البحرية، تم إنشاء قوات نوعية لمعالجة القرصنة البحرية في مياهنا الإقليمية وموانئنا ،مع اجراء تدريبات تحاكي واقع القرصنة البحرية لهذه القوات بين فترة وأخرى".