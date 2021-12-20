وزيرة الداخلية الألمانية: يجب أن يتسنى لضحايا العنف المنزلي الشعور بالأمان

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، لاتخاذ إجراء صارم في حالات العنف المنزلي بين شركاء الحياة والأزواج.

وقالت فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب أن يتم طرد من يقوم بالعنف من الشقة بعد هجوم عنيف"، وأكدت: "يجب أن يخضع ذلك لرقابة صارمة، كي لا يعود الجناة سريعا مرة أخرى. يجب أن يتسنى لأي متضرر من ذلك الشعور بالأمان من حدوث تجدد العنف".

وشددت وزيرة الداخلية الألمانية على ضرورة ألا يتم الاستخفاف في النظر إلى العنف ضد النساء باعتباره مصيرا خاصا.

يشار إلى أنه في حالة حدوث أذى جسدي أو تهديدات جسيمة، يمكن للمحاكم في ألمانيا منع الجاني مثلا من الذهاب إلى السكن المشترك مع شريك الحياة أو الاقتراب من المسكن، وذلك بموجب قانون الحماية من العنف.

ومن المقرر أن تعرض فيزر ووزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس ورئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا، هولجر مونش، تقريرا عن الوضع فيما يتعلق بموضوع العنف المنزلي يوم الثلاثاء القادم بالعاصمة برلين.

وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم استنادا إلى الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم أنه تم تسجيل 157 ألفا و550 حالة عنف بين شركاء حياة وأزواج خلال عام 2022، وذلك يعادل 432 حالة يوميا.

وكان عدد مثل هذه الحالات يبلغ 144 ألفا و44 حالة في عام 2021، أي أن حالات العنف زادت بنسبة 9.4% خلال عام 2022.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى الهيئة أن 80% من الحالات المسجلة كان ضحاياها من النساء.