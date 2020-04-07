زيلينسكي يرحب بعودة ضباط آزوف من تركيا إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن أن عدة ضباط من الجيش الأوكراني من ذوي الرتب العالية الذين كانوا يشاركون في الدفاع عن مصانع الصلب في منطقة أزوفستال في مدينة ماريوبول ، عادوا من تركيا إلى أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على وصف الصورة التي نشرها على حسابه على تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، "الوطن" .

وظهر زيلينسكي في الصورة على متن طائرة مع ثلاثة من قادة آزوف، بالإضافة إلى قائد اللواء 36 من مشاة البحرية، سيرهي فولينسك، وقائد اللواء 12 من الحرس الوطني، دينيس شليهو.

وتم أسر الرجال من قبل الروس بعد أن احتلت القوات الروسية أزوفستال، ولكن تم ترحيلهم بعد ذلك إلى تركيا.

وعاد الضباط إلى وطنهم "بعد مفاوضات مع الجانب التركي"، بحسب الإدارة الرئاسية الأوكرانية.

والتقى زيلينسكي، الذي كان في زيارة رسمية إلى اسطنبول، بهم في المطار وهنأهم على عودتهم.