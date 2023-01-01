وزارة الداخلية البريطانية: أكثر من 1000 مهاجر عبروا بحر المانش خلال يومين

وصل أكثر من ألف مهاجر المملكة المتحدة بعد عبور بحر المانش خلال يومين، ليبلغ بذلك عدد المهاجرين الذين عبروا البحر حتى الآن هذا العام 12 ألفا و500.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت أن 384 شخصا عبروا البحر أمس السبت و686 أمس الأول الجمعة، في يعد أعلى عدد يومي للمهاجرين يعبر بحر المانش هذا العام.

وهذا يعني أن 1070 مهاجرا عبروا البحر خلال اليومين الماضيين على متن 13 قاربا أمس الأول الجمعة وسبعة قوارب أمس السبت.

ويذكر أن عدد الأشخاص الذين عبروا بحر المانش العام الماضي بلغ 45 ألفا و755 شخصا، مما دفع رئيس الوزراء ريشي سوناك لجعل "وقف القوارب" أولوية قصوى.