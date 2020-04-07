الأرصاد للمصطافين: احذروا النزول في البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وذلك خلال اليومين المقبلين، على أن تعود حالة الاستقرار تدريجيًا يوم الثلاثاء.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن البحر المتوسط سوف يشهد حالة من ارتفاع الأمواج واضطراب حركة الملاحة التي تجعل المياه لا تصلح للملاحة أو الصيد والتنزه ، مؤكدة أن سرعة الرياح ستبلغ في المياه 50-70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5-4 أمتار»

وأشارت إلى أن سواحل مصر الشمالية في كلا من محافظة مطروح والعلمين والإسكندرية والسواحل الشمالية، لن تكون صالحة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه، محذرة المواطنين من النزول في المياه أو التعمق فيها خلال 48 ساعة المقبلة.

وعن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسام الماضية، لفتت إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، ولكن الرطوبة كانت وراء شعور المواطنين بالحرارة الشديدة.

ونوهت إلى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 إلى 3 ظهرًا، إلى جانب الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل؛ وذلك للحفاظ على توازن درجة الحرارة في الجسم.

