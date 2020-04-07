سبيرز يجدد عقد المدرب الأكبر سنا في تاريخ دوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل فريق سان أنطونيو سبيرز المنافس في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لاتفاق مع المدرب المخضرم جريج بوبوفيتش لتمديد عقده لخمسة أعوام.

ويعتبر بوبوفيتش /74 عاما/ المدرب الأكبر سنا في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة، وبموجب هذا الاتفاق فإنه سيعزز رقمه القياسي.

ولم يكشف سبيرز عن تفاصيل العقد الجديد بموجب السياسة التي يتبعها الفريق.

ويعد بوبوفيتش المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ الدوري الأمريكي، ويستعد لخوض الموسم الـ27 له مع سبيرز.

وقاد بوبوفيتش فريقه سبيرز لخمسة ألقاب في الدوري الأمريكي في أعوام 1999 و2003 و2005 و2007 و2014، وحصل على جائزة أفضل مدرب ثلاث مرات في أعوام 2003 و2012 و2014.

ويحتل بوبوفيتش المركز الثالث في قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات في الأدوار الفاصلة بإجمالي 170 انتصارا، متأخرا عن فيل جاكسون الذي سجل 229 انتصارا وبات ريلي الذي حقق 171 انتصارا.