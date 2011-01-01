إسرائيليون يحتجون مجددا قبيل التصويت على مشروع قانون خاص بالقضاء في البرلمان

اكتسبت المظاهرات المناهضة الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية إجراؤها زخما اليوم السبت قبل تصويت حاسم في البرلمان.

وذكرت تقارير إعلامية أن ما يربو على 140 ألف شخص احتشدوا في مدينة تل أبيب الساحلية للاحتجاج ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية. وقدر منظمو الاحتجاج عدد المشاركين بـ 180 ألفا.

كان نتنياهو قد علق الخطط المثيرة للجدل في البداية في مارس بعد ضغوط هائلة، لكنه أعادها على هيئة ضعيفة إلى حد ما قبل نحو أسبوعين. ويشير المعارضون إلى أن المقترحات ما زالت تمنح الحكومة سلطة كبيرة للغاية على المحاكم وتهدد الديمقراطية.