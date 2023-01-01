مجلس حكماء المسلمين والصحة العالمية يؤكدان أهمية التعاون المشترك لمكافحة تغير المناخ

التقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلام والصحة ودعم السكان الأكثر ضعفاً، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الصحة.

وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بدور منظمة الصحة العالمية في توحيد جهود ارساء العدالة في المنظومة الصحية في العالم خاصة خلال أزمة كوفيد 19 وما قادته المنظمة من جهود لعدالة توزيع اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام بدون تحقيق العدالة الصحية.

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين وعن تقديره واحترامه الكبير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين في زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الإنسانية وفي مقدمتها التحديات الصحية والمناخية.

وأعرب عن تطلع منظمة الصحة العالمية للعمل المشترك مع مجلس حكماء المسلمين واستعداده لتنظيم فعالية مشتركة في جناح حوار الأديان في COP28 انطلاقا من أهمية دور الأديان في زيادة الوعي بقضايا الصحة والبيئة والمناخ .

كما أعرب الدكتور تيدروس جيبرييسوس عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة والأمراض الأكثر تهديداً لحياة البشر وبخاصة خلال جائحة كورونا .