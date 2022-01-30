الأردن: تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمر وصادرنا 65 مليون حبة كبتاغون خلال عامين

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود سوريا إلى أراضيها مشيدا بدور التحالف الدولي الجديد لمواجهة المخدرات الصناعية.

وقال الصفدي إن محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة، مشيرا إلى مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين، حيث يأتي تصريحه في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي استضافته الولايات المتحدة وافتتحه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن.

واعتبر الصفدي أن تشكيل التحالف يعد خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها، مضيفا أن "التحالف الدولي الجديد سيتيح لنا العمل معا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية وتهريبها وتوزيعها".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه، تستوجب جهدا دوليا مشتركا لمواجهتها، مشددا على ضرورة التعاون في توفير تكنولوجيا حماية الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاركة الخبرات في التوعية ضد المخدرات وتأهيل ضحاياها.

وأكد الصفدي استعداد الأردن للتعاون في مواجهة خطر المخدرات التي لا يمكن حسمها من دون تعاون دولي حقيقي.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد عقد الاجتماع الوزاري للإعلان عن إنشاء التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الصناعية.