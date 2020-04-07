مسئول ألماني يدعو لضوابط أكثر صرامة على حدود بلاده

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا ماركوس زودر، لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على الحدود الألمانية، في ظل مكافحة الهجرة غير المنظمة إلى ألمانيا.

وقال زودر، الذي يشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين على جميع الولايات التي لديها حدود خارجية إتباع مثالنا فيما يتعلق بالشرطة الاتحادية- ويتعين على الحكومة الاتحادية أيضا زيادة ضوابطها على الحدود".

وقال السياسي الألماني البارز، إن التوازن في تأمين الحدود بولاية بافاريا يعد إيجابيا، وذكر أنه كان هناك 80 ألف عملية ملاحقة، من بينها عمليات ملاحقة لمهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين.

يشار إلى أن هناك 26 دولة أوروبية تنتمي لمنطقة شينجن، ولا توجد عمليات فحص ثابتة للأشخاص على الحدود.

وكانت عدة دول استخدمت قاعدة استثنائية، وأدخلت ضوابط حدودية بشكل جزئي.