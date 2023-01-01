مصدر بالسكة الحديد: خطة لإنشاء أسوار بطول الشبكة لمنع التزويغ

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، إن الهيئة وضعت خطة شاملة لرفع كفاءة أسوار حرم السكة الحديد وإنشاء أسوار على جانبى خطوط الشبكة بالكامل لتأمين مسير القطارات، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وزيادة معدلات السلامة والأمان ووقف ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذاكر.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن الهيئة تقوم حاليًا بإعادة تأهيل عدد من المحطات وإغلاق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للمحطات وحرم السكة فى المناطق السكنية بطول 275 كيلومترًا، مشيرًا إلى استكمال خطة تطوير المحطات حيث انتهت الهيئة من تطوير 364 محطة قطار بالوجهين القبلى والبحرى.

وأشار المصدر إلى تنفيذ خطة كاملة لإنشاء أسوار على جانبى خطوط الشبكة فى الأماكن المزدحمة بالسكان داخل المدن والقرى، كخطة عاجلة جار تنفيذها حاليا بالتوازى مع تطوير المحطات، لافتا إلى وجود خطة طويلة الأجل لإنشاء أسوار على جانبى خطوط الشبكة بالكامل بالوجهين القبلى والبحرى.

وأوضح أن الهيئة تحاول وقف حالات التهرب من دفع ثمن التذكرة سواء من خلال إغلاق المحطات من الخارج لمنع وصول المواطنين إلى الأرصفة دون العبور من الأبواب الرئيسية للمحطة، وكذلك من خلال تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات، حيث انتهت الهيئة بالفعل من تركيب البوابات فى 5 محطات رئيسية وهم (القاهرة ــ الجيزة ــ سيدى جابر ــ مصر بالإسكندرية ــ دمنهور)، وجار استكمال تركيبها فى باقى محطات القطارات.

وتابع المصدر، أنه من المخطط تزويد المحطات بعربات تعمل بالكهرباء لنقل الركاب كبار السن والمرضى وذوى الهمم من خارج المحطات الكبيرة إلى داخلها أسوة بمحطة مصر برمسيس، كذلك توفير كراسى متحركة لنقل هؤلاء الفئات إلى أرصفة المحطات بدون مقابل، مع تخصيص بوابات تذاكر لكبار السن ومستخدمى الكراسى المتحركة.