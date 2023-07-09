محافظ بورسعيد يثمن دور قضاة مصر في بث الأمن والطمأنينة بنفوس المواطنين

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات المنتدى الثالث لشيوخ القضاء ببورسعيد، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من شيوخ ورجال القضاء المصري.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن بالغ سعادته لاستضافة المحافظة لهذا الحدث الكبير الذي يجتمع فيه شيوخ القضاة وشبابهم، إضافة لوزير العدل الأسبق، مثمنا دور نادي القضاة، مؤكدًا الدور المهم لرجال القضاء في بث الأمان والطمأنينة لدى المواطنين، فضلا عن دورهم في مساعدة الجهازين التنفيذي والأمني، مقدمًا لجميع قضاة مصر تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحوري المهم في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام.

وأشار إلى أن انعقاد مثل هذا المنتدى على أرض بورسعيد، يعد لحظة فارقة، بحضور هذه الكوكبة من رجال القضاء، مشيرًا إلى أن تلك القامات القضائية الكبيرة التي أسهمت في الحفاظ على كيان الوطن خلال الأحداث الحاسمة التي مرت بها الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر لا تزال بخير، ما دامت تمتلك هذه القامات القضائية ذات الخبرات الممتدة، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد معجزة حقيقية أبهرت العالم كله.

كما أعرب عن أمله أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكلل هذا الجهد بمزيد من النجاح، متمنيًا للجميع قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، لافتاً إلى الاستعداد لتوفير كل الدعم للمنتدى لحين انتهاء جميع فعالياته.