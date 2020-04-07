علوم البحار: التغيرات المناخية واختلال أعداد السلاحف وراء انتشار قنديل البحر

كشف الدكتور محمود معاطي، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، عن سبب انتشار قنديل البحر في الساحل الشمالي، موضحًا أن قناديل البحر تنتشر بكثرة بعد فترة تكاثرها والتي تمتد خلال شهر مارس وأبريل ومايو تزامنًا مع فصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أون»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم من ضمن الأسباب في زيادة انتشار قناديل البحر خلال فصل الصيف، هذا إلى جانب اختلال أعداد السلاحف التي تتغذى على القناديل، بسبب إلقاء الأكياس البلاستيكية أو تعرضها للصيد الجائر ما يؤدي إلى اختناقها وبالتالي زيادة نمو القناديل.

ووجه الدكتور محمود معاطي، عدة نصائح للمواطنين في حال تعرضهم للسعات قنديل البحر، تتمثل في غسل اللسعات بالمياه المالحة، عدم فرك المنطقة المصابة بالقماش، وضع الخل الطبيعي أو عصير الليمون المنطقة المصابة؛ لتهدئة البثور المؤلمة الناتجة عن اللسعة، مناشدًا بعودة مراقب البحر على الشواطئ؛ وذلك لتنبيه المصطافين في حال وجود قنديل البحر.

وذكر أن قنديل البحر من أقدم الكائنات البحرية على الكرة الأرضية، وعمره 575 سنة، لافتًا إلى أنه يتغذى على الهائمات البحرية والبيض ويرقات الأسماك وأن هناك حوالي 2000 نوع من القناديل، ويجد منها أنواع سامة ولسعاتها قاتلة، ولكنها لا توجد في مصر والأنواع الموجود سواء في شواطئ البحر الأحمر أو المتوسط سُميتها منخفضة ولا تسبب الوفاة.