عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: التضخم بدأ في التراجع

عبر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ماريو سينتينو، عن ثقته في أن التضخم قد بلغ ذروته، وأنه يتراجع بشكل سريع، مشيرا إلى أن نمو الأسعار الأساسية سيسير على خطاه ببطء.

وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي، في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج، بمدينة أي أون بروفينس الفرنسية، اليوم الأحد، إنه لا يجب أن يشكك زملاؤه في جدوى سياستهم النقدية.

وقال إن "التضخم الأساسي يبرز كمؤشر مهم للغاية". مضيفا أنه "لا يتراجع سريعا مثل التضخم العام، لكن يجب علينا أيضا أن نتذكر أن الطريقة التي يسير بها هي نفس المسار تحديدا. لذا يجب أن نظل على ثقة بالطريقة التي نكافح بها التضخم".

ويتعلق التضخم الأساسي بالسلع والخدمات مع استبعاد أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية والوقود، بخلاف التضخم العام الذي يشمل أسعار كل السلع والخدمات.

وتسلط تصريحات سينتينو، أحد أكثر الحمائم داخل البنك المركزي الأوروبي، الضوء على كيف أن نمو الأسعار الأساسية، التي تستبعد عناصر متقلبة الأسعار كالطاقة والأغذية، هو محور النقاش بشأن المدى الذي لا يزال يجب رفع أسعار الفائدة خلاله .