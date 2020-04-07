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عصام عبد الفتاح يكشف سبب رحيله عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

محمد عاطف
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 2:38 ص

قال عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إنه تولى نفس هذا المنصب منذ 10 أعوام، وهناك ثقة من الاتحاد الإماراتي في قدراته.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: "كان لدي عروض للعمل في الدوري السعودي ومنصب آخر في الاتحاد الإفريقي، ولكنني فضلت العرض الإماراتي".

وتابع: "أحد المسؤولين الكبار أثناء بطولة إفريقيا بمصر تحت 20 عامًا، جلس معي وطلبني في منصب أكبر ولكنني رفضت خاصةً أنني لدي خطة بالتوقف عن العمل بعد عامين، وبالتالي كان اختيار العرض الإماراتي أفضل بالنسبة لي بسبب تجربتي السابقة معهم".

وعن سبب رحيله عن لجنة الحكام بالـ كاف، قال: «- لا يستمر أحد في نفس المكان طول العمر، كان لدي 3 عروض أولهم من كاف، جلس معي أحد مسؤولي في كاف وطلب مني أن يستعين بي في منصب مهم له علاقة بالتطوير».

وأتم: «كاف كان لديه قرار منذ فترة بتأسيس لجنة حكام جديدة، واللجنة القديمة كانت على علم بذلك».


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