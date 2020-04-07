 وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مصادرة أسلحة إسرائيليين قتلوا مواطنين فلسطينيين - بوابة الشروق
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مصادرة أسلحة إسرائيليين قتلوا مواطنين فلسطينيين

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وكالات
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:01 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:01 ص

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من أي إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنه "وفقا للإجراء الجديد، سيبقى السلاح في يد أي إسرائيلي (مدني) في حال كان هجوما قوميا".

وأضافت أن الإجراء الجديد يشترط أن يتوقف الإسرائيلي عن إطلاق النار بمجرد انتهاء الخطر على الحياة.

وتابعت أن للشرطة "سلطة تقديرية" فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة من الإسرائيليين المدنيين. 

ويذكر أن بن غفير أدين في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ودعم جماعات تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمات إرهابية.

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