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السودان.. استمرار الاشتباكات العنيفة بمدينة الأُبيِّض

الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 7:24 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 7:24 م

تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الأُبيِّض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.
وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في 3 محاور بالمدينة باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الخفيفة، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وأشاروا إلى أن الجيش "كبد قوات الدعم السريع خسائر بشرية كبيرة فضلا عن عتادها الحربي وعرباتها القتالية".
ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل الماضي، شهدت "الأُبيِّض" مواجهات مسلحة متقطعة بين القوتين المتحاربتين أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.
وحتى الساعة 14: 30 (ت.ج) لم يصدر تعليق من الجيش أو "الدعم السريع" حول تجدد الاشتباكات بالمدينة.​​​​​​​
ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

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