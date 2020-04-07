بدء امتحانات التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس للثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان مواد الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وفتحت اللجان أبوابها الثامنة والربع صباحا لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، وجددت الوزارة تشديدها على عدم استخدام الطلاب أية من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأية محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث بالامتحانات، وإحالة أية عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

وشددت على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديريات التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى، بالاضافة إلي التأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.