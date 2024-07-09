سخر أحمد حسم ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، من إجرائه مداخلة هاتفية في أحد البرامج الرياضية «برنامج الماتش» على الرغم من بيان ناديه السابق بمنع الحديث عن موضوع أحمد رفعت لحين الانتهاء من التحقيقات.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" أحلى حاجة إن نادي مودرن طلع بيان الصبح إنه مانع أي حد يتكلم عن الموضوع لحين انتهاء التحقيقات ورئيس النادي عمل مداخلة بالليل ٤٨ دقيقة.. وليد دعبس".

أضاف ميدو:" وليد دعبس رجل غير مؤهل لتقلد أي منصب وغير مؤهل للحديث في الاعلام حتى لو طالع يتكلم عن فايدة المشبك وليه دمياط بتشتهر بيه!! مداخلته التليفزيونية مع حتحوت اثبتت انه راجل خفيف!! ومداخلته مع شبانه قبلها بيوم اثبتت إنه راجل ماعندوش ضمير".

واصل:" إللي يرمي كلام ويلمح تلميحات على بني آدم لسه متوفي بهذا الشكل علشان يتوه الحقيقة يبقى رجل لا يستحق إنك حتى تبص في وشه أو تضيع وقتك معاه.. فين النائب العام؟ مستني ايه علشان تستدعي اللي تتسببوا في وفاة أحمد رفعت الله يرحمه.. مستني ايه".

وكان وليد دعبس قد أجرى مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» للحديث عن الراحل أحمد رفعت، وأثارت جدلا واسعا بسبب ما تضمنته من تصريحات واتهامات.

احلى حاجه ان نادي مودرن طلع بيان الصبح انه مانع اي حد يتكلم عن الموضوع لحين انتهاء التحقيقات ورئيس النادي عمل مداخلة بالليل ٤٨ دقيقة 😂😂😂 #وليد_دعبس — Mido (@midoahm) July 9, 2024