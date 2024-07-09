العدوان على غزة: 50 شهيدا و130 إصابة خلال آخر 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ277 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموضع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفا و243 شهيدًا، و88 ألفًا و33 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 7 أطفال فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين بالمخيم وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 7 أطفال وإصابة آخرين بجروح.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأشارت المصادر، إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي «الأباتشي» أطلق الأعيرة النارية على المناطق الغربية من رفح.

كما استشهد 16 مواطنا وأصيب العشرات بجروح منذ صباح اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.