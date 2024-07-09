تايوان: محكمة جزئية تفرج مجددا بكفالة عن نائب رئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد

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أفرجت محكمة مقاطعة تاويوان الجزئية في تايوان، اليوم الثلاثاء، عن نائب رئيس الوزراء السابق تشنج وين تسان بكفالة للمرة الثانية، وذلك بعد رفض طلب احتجازه من قبل الادعاء الذي يحقق في مزاعم ارتكابه جرائم فساد، حسبما أفادت صحيفة "فوكس تايوان" التايوانية.

وأفادت الصحيفة بأن مكتب الادعاء بمقاطعة تاويوان، استدعى تشنج يوم 5 يوليو الجاري، للتحقيق في قضية فساد خلال فترة توليه منصب عمدة تاويوان من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2022.

وتم الإفراج عن المسئول التايواني السابق في اليوم التالي بكفالة مقدارها 5 ملايين دولار تايواني (153668 دولارا أمريكيا) ، وهو الحكم الذي استأنفه الادعاء ونجح في إلغائه أمس الاثنين.

ورغم قرار المحكمة العليا، أفرجت المحكمة الجزئية عن تشنج للمرة الثانية اليوم الثلاثاء بعد دفع كفالة أكبر، مقدارها 12 مليون دولار تايواني.

وفرضت المحكمة حظرا على خروج تشنج من البلاد وفرضت كذلك قيودا على تحركاته.

يشار إلى أن تشنج بعد تركه منصب عمدة تاويوان، شغل منصب نائب رئيس الوزراء حتى مايو 2024، وبعدها عينه الرئيس التايواني الحالي لاي تشينج تي رئيسا لمؤسسة "ستريت إكستشينج فاونديشان".

وتعد المؤسسة منظمة شبه رسمية كلفتها حكومة تايوان بالتعامل مع الأمور الفنية التي تتعلق بدولة الصين.

واستقال تشنج من منصبه أمس الأول الأحد.