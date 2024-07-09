رئيس البورصة: إطلاق منصة لتلقي المقترحات يوسع دائرة الحوار المجتمعي

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة، إن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات يوسع دائرة الحوار المجتمعي عبر الوصول لغير الأعضاء في البورصة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن منصة حوار البورصة تمثل وسيلة جديدة لزيادة فاعلية الحوار المجتمعي.

وأشار إلى أنَّ كل مواطن يحق له طرح سؤال أو مقترح من خلال منصة الحوار، لافتا إلى أن سيتم جمع المقترحات ودراستها ومن ثم الرد على أصحابها.

وشدد على أن العمل بمعزل عن العناصر الفاعلة في السوق يمثل فشلا، وبالتالي يتوجب أن يكون هناك تواصل دائم وسماع المقترحات.

وأفاد بأن استراتيجية البورصة التي صدرت في يناير الماضي، جاءت نتيجة جهد يتمثل الجزء الأكبر منه في مقترحات المواطنين، كاشفا عن تعديل أفكار في الاستراتيجية بناء على التواصل مع المواطنين.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة".

وتتضمن المنصة نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزاً للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.



