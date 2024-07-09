 الشرطة الإيطالية تصادر أكثر من 130 مليون يورو خلال مداهمة لعصابات المافيا - بوابة الشروق
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الشرطة الإيطالية تصادر أكثر من 130 مليون يورو خلال مداهمة لعصابات المافيا

روما (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:07 م

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة صادرت أكثر من 130 مليون يورو (140 مليون دولار) خلال مداهمة لعصابات المافيا.

واستهدفت المداهمة فرعي المافيا "ندرانجيتا و كامورا" المتواجدتان أساسا في روما، والمتورطتان في غسل الأموال، حسبما قالت السلطات.

وتم احتجاز 18 مشتبها بهم. كما يخضع أكثر من 50 شخصا للتحقيق. ويواجهون بوجه خاص اتهامات بغسل الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية و الربوية والابتزاز.

وشارك أكثر من 500 رجل شرطة في العملية التي تمت في روما وعدة مدن إيطالية أخرى.

وتعد العصابتان ندرانجيتا من كالابريا و كامورا من نابولي" بالإضافة إلى عصابة كوستا نوسار من صقلية، من أقوى العصابات الإجرامية في إيطاليا منذ عقود.

 ويقدر حجم تعاملات عصابة ندرانجيتا فقط بأكثر من 50 مليون يورو سنويا، بصورة أساسية من خلال تجارة المخدرات.


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