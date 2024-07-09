النائب أيمن محسب: كامل الوزير شيد بنية تحتية ستكون عماداً للصناعة

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني عن حزب الوفد، إن الحوار الوطني كان له «تأثير كبير على أداء وفكر الحكومة».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ بأن اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني سيكون على رأس أولوياتها.

وأوضح أن توصيات الحوار الوطني ليست مجرد كلام؛ بل هي نتاج خبراء وعقول مصر التي تجمعت لطرح أفكارها لحل مشاكل مصر.

وأعرب عن تفاؤله بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في «كثير من مناحيها»، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ملاحظات حول ملفات أخرى، قائلا: «الحقائب الوزارية تدعو للتفاؤل في كثير من المناحي، ولكن بعض المناحي الأخرى بالنسبة لي عليها علامات، من ضمنها ملف النقل».

وأشاد محسب بأداء الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزيري النقل والصناعة، قائلا: «قام بدور كبير جداً لا يمكن إنكاره، وشيد بنية تحتية حقيقية لمصر ستكون عماد الصناعة»، مردفا: «كنت أحب أن يكون هناك وزير للصناعة مستقل، وأن يشرف الوزير كامل على هذا الملف كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الصناعية».

وحول ملف الصحة، قال محسب: «كنا نتمنى الاستماع إلى أكثر مما عرضه رئيس الوزراء بشأن هذا الملف في بيان الحكومة»، متابعا: «العزاء الوحيد أن البيان عام، ويوم الأربعاء سيكون هناك لجنة مشكلة من 42 نائبا بالإضافة إلى رئيس اللجنة لمناقشة البرنامج وبالتالي نحن ننتظر التقرير النهائي حتى نتحدث عنه بشكل أكثر وضوحا».