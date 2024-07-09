الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤكد تأييده لقرارات السيسي

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أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد العام ورؤساء اللجان اجتمعوا برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة.

قدم الاتحاد التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحكومته، وأعرب عن أمله في تفعيل التنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ممثل العمل الأهلي في مصر.

وناقش الاتحاد الخطط والبرامج الخاصة باللجان النوعية والتي تهدف إلى المشاركة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً بجميع محافظات مصر من خلال تقديم خدمات ومشروعات تنموية للمساهمة في تقليل نسبة البطالة والفقر.

كما تقدم الحضور بتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن القومي المصري.