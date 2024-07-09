مصرع شاب متأثرا بماس كهربائي أثناء تنظيف خزان مياه بأحد فنادق مرسى علم  جنوب البحر الأحمر

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، أثناء عمله في تنظيف خزانات المياه؛ متأثرا بماس كهربائي.

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بوفاة شاب يدعى شادي أحمد أبوالحسن يبلغ من العمر 23 عاما.

وتبين أن الشاب يعمل بأحد الشركات المتخصصة في تنظيف خزانات المياه، وأثناء قيامه بتنظيف أحد الخزانات داخل أحد فنادق مرسى أصيب بصعق كهربائي.

وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد؛ لإجراء الإسعافات الأولية له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن.

وسادت حالة من الحزن لدى أهالي مدينة سفاجا، مسقط رأسه حيث تم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، وتبين أنه كان مقبل على الزواج بعد 15 يوما.