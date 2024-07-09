الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك محاولة لتغيير السلطة في جورجيا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولة لتغيير السلطة في جورجيا، بمساعدة رئيسة البلاد.

وقال البيان: "لقد أصبح السيناريو الرئيسي، الذي تم تأليفه وفق أفضل معايير هوليود، معروف. وبطبيعته سيكون مناهضا لروسيا، ومن المخطط أن تكون الحملة الدعائية بعنوان "روسيا تتحمل المسؤولية عن كل مآسي جورجيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جهاز الاستخبارات الروسي، أن محاولة تغيير السلطة في جورجيا قد يسبقها تصريحات حول "العواقب الكارثية للتقارب مع موسكو"، ستطلقها الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، التي ستجري مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية لتحضير "ثورة ملونة" في جورجيا.

وذكر جهاز الاستخبارات أنه سيتم التركيز على ترويج اتهامات لحزب "الحلم الجورجي" بـ "الافتقار السياسي إلى الاستقلال".

وأضاف البيان أن "الرئيسة الجورجية، زورابيشفيلي، ستجري مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، وسوف تحذر "عامة الجمهور" من "العواقب الكارثية للتقارب مع موسكو" والأضرار التي لحقت بجورجيا بسبب المهاجرين المنتقلين من روسيا."

وشدد البيان على أن واشنطن تعتزم، من خلال زورابيشفيلي، إعداد الناخبين لنوع من المفاجأة السياسية لـ "الحلم الجورجي" (الحزب الحاكم) من جانب المعارضة، والتي يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى "ثورة ملونة" أخرى.