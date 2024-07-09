تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب آليانز أرينا في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، حيث مواجهة إسبانيا وفرنسا، في نصف النهائي الأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة الحالية وحتى 14 من يوليو الجاري.

المنتخب الإسباني تأهل للدور نصف النهائي بعدما تغلب في ربع النهائي على حساب منتخب ألمانيا، البلد المستضيف، بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، فيما تأهلت فرنسا على حساب البرتغال بركلات الترجيح.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل للدور النهائي، رغم أن المنتخبان قدما وجهًا مختلفًا على مدى المباريات الخمس السابقة في البطولة.

وظهرت فرنسا بصلابة دفاعية ولكن على حساب الهجوم الذي جاء ضعيفًا، حيث سجلت طوال البطولة ثلاثة أهداف منها اثنان من مدافعي الخصوم والثالث من ضربة جزاء لكنها استقبلت هدفا وحيدا من ركلة جزاء ما يجعل تخطي دفاعاتها مهمة صعبة على الخصوم.

في المقابل، حافظت إسبانيا على توجهها الهجومي المعتمد على الاستحواذ لكنها أظهرت نجاعة أكبر وسجلت 11هدفًا وتمكنت من إخراج المضيفة ألمانيا في مبارة ربع النهائي.

وتسعى إسبانيا للانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس أوروبا الذي تتشاركه حاليًا مع ألمانيا، بثلاثة ألقاب لكل منهما، فيما تبحث فرنسا عن اللحاق بثنائي الصدارة بعد فوزها في 1984 و2000.

وتعول إسبانيا على تألق لاعبيها الشباب وعلى رأسهم الجناحين السريعين لامين يامال صاحب الـ16 عامًا ونيكو ويليامز صاحب الـ21 ربيعًا.

وقدم لامين يامال، المغربي الأصل، ثلاث تمريرات حاسمة ربما سيصبح أصغر لاعب يسجل بتاريخ البطولة بحال إداركه شباك مايك مينيان، فيما سجل ويليامز هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

ويدخل المنتخب الإسباني مباراة اليوم بمعنويات كبيرة خاصة وأنه المنتخب الوحيد الفائز في خمس مباريات بالعلامة الكاملة في البطولة حتى الآن.

في المقابل، فإن فرنسا التي كانت أقوى المرشحين قبل انطلاق البطولة، وقعت في فخ هشاشتها الهجومية التي عززها تعرض قائدها وهدافها كيليان مبابي لكسر في أنفه في المباراة الافتتاحية.

وتأمل فرنسا في استعادة شهيتها التهديفية في مونديال قطر الأخير عندما سجلت 16 هدفا، بينها 8 لمبابي هداف البطولة

وتملك فرنسا سجلًا تاريخيًا يمنحها الأفضلية أمام إسبانيا، إذ حققت لقبها الأول في البطولة القارية على حساب إسبانيا بنتيجة 2-0 عام 1984.

ثم أقصت فرنسا إسبانيا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا 2000 في طريقها للقب الثاني، ثم في دور الـ16 من مونديال 2006 بنتيجة 3-1.

فيما حققت إسبانيا الفوز 2-0 في ربع نهائي أوروبا 2012، وهو الفوز الوحيد الكبير لها على خصمتها في بطولة كبرى، فيما انتهت آخر مواجهة كبرى بينهما لمصلحة فرنسا 2-1 في نهائي دوري الأمم الأوروبية أواخر 2021.

وعلى مستوى بطولة اليورو التقى المنتخبان في 3 مرات، وكان الفائز في جميع المباريات الثلاث السابقة بينهما في مرحلة خروج المغلوب هو من رفع اللقب القاري في النهاية.