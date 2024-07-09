متحدث الوزراء: وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم إجراء مؤقت لحساب احتياجات الوقود

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه في أول اجتماع للحكومة الجديدة؛ بضرورة التركيز على الملفات ذات الأولوية القصوى، مثل الصحة والتعليم والكهرباء، إلى جانب ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تشديد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل شهري، إلى جانب التأكيد على أهمية التفاعل مع البرلمان بكلا مجلسيه، والمشاركة الفعالة في الحوار الوطني.

كما لفت «الحمصاني» إلى توجيهات رئيس الوزراء للحكومة بالتواجد الميداني والاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم، مع التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في ضخ المزيد من السلع؛ بهدف ضبط الأسعار وخفضها، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، مضيفا أن «الحكومة سوف تستمر في جهودها لخفض أسعار السلع، وسيكون هناك متابعة دقيقة سواء من قبل مجلس الوزراء أو الجهات الرقابية لأسعار السلع في الاسواق».

وشدد أنه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل كامل خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وحتى نهاية فصل الصيف، موضحا أن وقف التخفيف الذي شهدته المحافظات اليوم كان إجراءً مؤقتا يهدف إلى قياس حجم الاستهلاك الحقيقي للخدمة دون تخفيف؛ وذلك بهدف تقدير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود بشكل دقيق كتجربة عملية في إطار التجارب والاستعدادات لوقف التخفيف بشكل نهائي.