الأمم المتحدة تدين الهجوم الروسي على مستشفى للأطفال في كييف

توصلت التحقيقات الأولية التي أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن مستشفى الأطفال الذي تم تدميره في كييف، أصيب بصورة مباشرة بصاروخ كروز روسي من طراز "كيه إتش-101"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء دانييل بيل، رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان الاممية في أوكرانيا.

وقالت بيل إن المتخصصين توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد معاينة مقاطع الفيديو وفحص الأضرار بصورة مباشرة في موقع الهجوم.

ووصفت ما حدث بأنه "أحد أفظع الهجمات التي شهدناها منذ بداية الغزو".

وأضافت أن الموظفين نقلوا المرضى من الأطفال إلى مكان آمن في المخبأ قبل وقت قصير من وقوع الهجوم، أمس الاثنين. ولولا ذلك لكان عدد الضحايا أعلى بكثير، مضيفة أن هناك شخصين قتلا في الهجوم.

وتم نقل جميع مرضى المستشفى الصغار، وعددهم 600، إلى مرافق صحية أخرى. وأضافت أن المستشفى، الذي يتم فيه معالجة الكثير من الأطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة، تعرضت لأضرار بالغة، ولم يعد من الممكن استخدامه بدون القيام بإصلاحات شاملة.