سلطات الادعاء في باريس تحقق في تمويل حملة لوبان الانتخابية عام 2022

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يجري ممثلو الادعاء بالعاصمة الفرنسية باريس تحقيقا بشأن حملة ترشح السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022 على خلفية الاشتباه في تمويل غير مشروع، حسبما أكدت السلطات اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن السلطات تشتبه في احتمال وجود دليل على الاحتيال والتزوير وإساءة استغلال أصول بواسطة أشخاص يشغلون مناصب عامة.

كما يتم التحقيق في مزاعم مرتبطة بقبول مرشح لقرض.

ولم يتبين بعد بالتحديد ما يشتمل عليه التحقيق. ويتولى قاضي تحقيق المزيد من التحقيقات منذ حوالي أسبوع.

ويستند التحقيق إلى تقرير للمفوضية الوطنية الفرنسية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي صدر في 2023، بحسب مكتب المدعي العام.

وفي فرنسا، يتم تحديد حد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية كي تتم إتاحة فرص متساوية بين المرشحين، مع إلزام الأحزاب والمرشحين بتوضيح مصادر تمويل الحملات.

وحصل حزب التجمع الوطني على المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول الأحد بصورة مفاجئة رغم الدلائل القوية على تصدره في الجولة الأولى للتصويت، لكنه حقق أفضل نتيجة له حتى الآن.