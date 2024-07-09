الصحة توضح قرار صرف العلاج المجاني: لا حد أقصى لعدد الأدوية في العيادات الخارجية

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على القرار الجديد (رقم 246 لسنة 2024) بتاريخ 8 يوليو 2024، الذي أصدره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة؛ بشأن صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية وفقا للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن القرار يأتي لتوضيح قرار سابق بشأن صرف «الدواء الأساسي» للمرضى.

وأضاف أن البعض أساؤوا فهم القرار السابق، بشأن توجيه الوزير بصرف «الدواء الأساسي» للمرضى، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات كانت تصرف «علاجا واحدا فقط» للمريض، حتى وإن كان يعاني من أمراض متعددة.

وأوضح أن القرار الجديد جاء لتوضيح ما ورد في القرار السابق، مؤكدا أن المريض الذي يعاني من أمراض متعددة، مثل السكري وضغط الدم وغيرها؛ سيتم صرف جميع الأدوية الأساسية له بالمجان، قائلا:«سيتم صرف العلاج الأساسي للمريض بشكل كامل سواء مرض أو اثنين أو ثلاثة، طالما أن هذا العلاج هو الدواء الأساسي للمرض الذي يعاني منه، بقطع النظر عن العدد، الفكرة ليست العدد؛ بل توفير ما يحتاجه المريض من علاج أساسي بشكل مجاني».

ولفت إلى أن القرار يختص بالمتردين الذين يدفعون التذكرة 10 جنيهات في العيادات الخارجية، والتي تمثل قيمة الكشف والعلاج الذي يحتاجه أيًا كان عدد الأدوية طالما أنها العلاجات الأساسية لعلاج المرض.