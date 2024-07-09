محافظ الأقصر يجتمع بمديري الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات

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عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديري الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

ورحب محافظ الأقصر، بمسئولي الجهات المختلفة، مهيبا بهم بذل الجهد اللازم للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون ما بين الجهات الحكومية المنوطة بأعمال المشروعات القومية؛ لضمان إنهاء وتسليم المشروعات، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ليشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم "عمارة"، الاجتماع بتوجيه الشكر لمسئولي المديريات على جهودهم لخدمة المواطنين، متمنيا بذل المزيد من الجهود للنهوض بمصرنا ورفع شأنها.