أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم الثلاثاء، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرة إلى أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.

وأضافت الشركة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وأضافت أرامكو أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 –أ، و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.