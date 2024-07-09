تحدث وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للمرة الأولى عن تفاصيل المفاوضات التي جرت لضم اللاعب الدولي محمد صلاح إلى فريق الاتحاد.

وقال في تصريحات لبودكاست «سقراط»، عبر أثير إذاعة «ثمانية» السعودية: «تلقينا إفادة من نادي الاتحاد بالرغبة بالتعاقد مع محمد صلاح، وطبعًا المبلغ كان فلكيًا على إعارة لمدة عام واحد»، بحسب تعبيره.

وأيد قول مقدم البودكاست حسن الناقور، بأن المبلغ كان «فلكيًا» مقارنة بعقد كل من اللاعبين نيمار وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

وأضاف: «صلاح سارٍ بعقد لذلك التفاوض لا يكون إلا عن طريق التواصل مع نادي ليفربول، تم الاستفسار من النادي هل في رغبة للتخلي عن محمد صلاح، وقالوا لا مفيش رغبة».

وأشار إلى أن عدم رغبة ليفربول في التخلي عن صلاح أقفل الموضوع بشكل حاسم، مضيفًا: «أققلنا الموضوع بشكل حاسم لأن ليفربول ما بيتخلى عنه، وحسب إفادة النادي إن التكلفة اللي بيجي فيها عالية جدا على إعارة لمدة سنة«.