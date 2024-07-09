رئيس وزراء باكستان يطالب المجتمع الدولي الإقرار بدور بلاده في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بالعبء الذي تتحمله بلاده لاستضافتها عدد ضخم من اللاجئين، وإلى إظهار المسئولية الجماعية،حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

وبحسب بيان صحفي صدر اليوم عن مكتب رئيس الوز اء، أكد شريف في اجتماعه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، التزام إسلام أباد بتلبية احتياجات الحماية والسلامة لمن يعيشون أوضاعا هشة، كما شدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات الأمنية التي تواجهها باكستان في هذا الشأن.

وفي ضوء الشراكة الطويلة بين الجانبين، أعرب شريف عن تقديره لدعم المفوضية لبلاده في استضافة اللاجئين الأفغان على مدار أكثر من أربعين عاما.

وأوضح أنه رغم التحديات الضخمة، استضافت باكستان اللاجئين الأفغان باحترام وكرامة ملحوظين.

وأعرب المسئول الأممي، من جانبه، عن شكره لما قدمته باكستان من كرم ضيافة لاستضافة ملايين اللاجئين الأفغان على مدى العقود الماضية، مؤكدا تواصل عمل المفوضية عن كثب مع باكستان لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الأفغان.

ويختتم جراندي اليوم زيارة لباكستان استمرت ثلاثة أيام.