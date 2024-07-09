محافظ الغربية: بدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج بمحطة إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية قيد الإنشاء بالمحافظة، بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبد العظيم الحمراوي، رئيس حي ثان طنطا.

وأكد "الجندي"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمحافظين بمتابعة المشروعات، وحل كل المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ، والانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لدخولها الخدمة.

واستهل محافظ الغربية، جولته بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج بعنابر مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، المشروع الذي يعد واحدا من أهم المشروعات الإنتاجية الضخمة على أرض المحافظة، وسيحدث اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة، حيث أوشكت المحطة على الانتهاء فتقام على مساحة 14 فدانًا، ويتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة إنتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه أشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، إلى أن الجهود مستمرة لإنهاء المشروع، وإدخاله الخدمة قريبا. فيما استكمل محافظ الغربية، الجولة بتفقد مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء 6 عمارات تحتوي على 480 وحدة سكنية على مساحة 2.3 فدان، وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و9 أدوار علوية)، وتضم منفذي بيع ومسجد.

كما تابع "الجندي"، أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت الرابطة بشارع سكة الوسط، وربطه بشارع سكة تلا بطول 450 مترًا، وشارع المنحر من شارع محمد شلبي، حتى نهاية المساكن بطول 200 متر بحي أول طنطا.

وأكد المحافظ، أن منطقة العجيزي شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة؛ ليكتمل بتطوير ورصف منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها، وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

فيما أوضح الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، أن منطقة العجيزي كانت من المناطق العشوائية وكل الخدمات فيها متهالكة، ومع بناء الجمهورية الجديدة تم إعطاء أولوية للنهوض بالخدمات بتلك المنطقة. والتقى المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، مؤكدًا تلبية جميع الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية، لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.