 نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل نحو 9600 مواطن من الضفة منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2024 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل نحو 9600 مواطن من الضفة منذ 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:01 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً على الأقل من الضّفة بينهم أطفال، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، وقلقيلية، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، نحو 9600، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك