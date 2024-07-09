عضو كنيست متطرف يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

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قاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستعمرون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.