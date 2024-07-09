أشرف الجندي يستقبل رئيس جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة السلام لتقديم التهنئة لتوليه منصب محافظ الغربية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ووفد الجامعة، الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله للارتقاء بعروس الدلتا.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالجامعات التكنولوجية عمومًا، وبجامعة سمنود خصوصًا، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يتيح تقديم خدمات كثيرة للطلاب، مثل وجود أكبر مصانع للغزل والنسيج، ومعامل الكيماويات، ومصانع الأغذية المتنوعة، مما يعزز الخدمات المقدمة للأقسام الموجودة بالكلية.

وأضاف الجندي أن التعليم التكنولوجي هو حجر الأساس لتخريج خريجين مواكبين لعصر التكنولوجيا الحديث، مشيرًا إلى أن عصر الورقيات بدأ ينتهي، مرحبًا بعصر الروبوت والرقمنة والتكنولوجيا المعاصرة.

وأكد الجندي على تقديم كافة سبل التعاون للجامعة، معبرًا عن إيمانه بالتعليم التكنولوجي، وأنه هو المستقبل الذي يسمو ويعلو بأبناء الوطن.

وفي السياق ذاته، استقبل محافظ الغربية الدكتور محمد عبدالخالق صقر، رئيس مجلس الأمناء بجامعة السلام، والدكتور طارق محمدي خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالفتاح صدقة، رئيس جامعة السلام، لتقديم التهنئة له، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وأعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره لجميع المهنئين على هذه اللفتة الطيبة.