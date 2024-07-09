إخلاء سبيل موظف رفع لافتة يتهم رياضيين بالتسبب في وفاة أحمد رفعت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت نيابة العجوزة بالجيزة، إخلاء سبيل موظف بالمعاش، على خلفية اتهامه برفع لافتة في عزاء اللاعب أحمد رفعت تحمل اتهام 3 من الشخصيات الرياضية بالتسبب في وفاته.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم يعمل مدرس بالمعاش ويبلغ من العمر 61 عامًا، ومقيم منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، وأنه تواجد خلال إقامة عزاء للاعب الراحل في أحد المساجد بالجيزة، وقام بالتشهير واتهام ثلاثة شخصيات رياضية بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على الموظف المتهم بعدما رفع لافتة أثناء عزاء أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر بأحد المساجد بالجيزة.

وذكر الموظف المتهم في اللافتة أسماء ثلاثة شخصيات من الوسط الرياضي يتهمهم بالتسبب في وفاة اللاعب بعدما اعتلت اللافتة كلمة "قتلوه المجرمين"، وذلك بدون اى دليل.