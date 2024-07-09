النمسا تسعى للخروج من اتفاق بشأن إمدادات الغاز مع روسيا

تسعى النمسا للخروج من اتفاق طويل الأمد بشأن إمدادات الغاز مع روسيا، وذلك عقب أن ضغطت وزيرة الطاقة ليونور جويسلر لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت الوزيرة في فيينا اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم تزويد أفراد لجنة استقلال الغاز التي تم تشكيلها بالمعلومات بشأن الاتفاق بين شركة "أو إم في" المملوكة جزئيا للدولة وشركة جازبروم الروسية للطاقة.

وأضافت أنه تم التأكيد على الالتزام بالسرية، كما سوف يتم حماية أسرار شركة " او ام في".

ويشار إلى أنه خلال عام 2018 تم تمديد عقد إمدادات الغاز بين فيينا وموسكو حتى 2040. وهذا يتضمن التزام ثابت بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وإتمام المدفوعات حتى في حال عدم توفير الغاز. ويذكر أنه من يناير حتى مايو 2024، جاء أكثر من 90% من واردات الغاز للنمسا من روسيا.

وقالت الوزيرة إن اللجنة ستنظر في الملابسات التي شهدت تمديد العقد في عام 2018، لأنه يؤكد اعتماد النمسا على روسيا كمستورد للغاز.