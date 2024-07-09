 الكهرباء: تجارب وقف تخفيف الأحمال مؤقتا اليوم تؤكد جديتنا في السعي لإنهاء الأزمة - بوابة الشروق
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الكهرباء: تجارب وقف تخفيف الأحمال مؤقتا اليوم تؤكد جديتنا في السعي لإنهاء الأزمة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 8:09 م

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التجارب التي أجريت لوقف تخفيف الأحمال بشكل مؤقت اليوم تؤكد جدية العمل على إنهاء التخفيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن وقف تخفيف الأحمال اليوم يهدف إلى قياس الاحتياجات الفعلية من الوقود.

وأشار إلى أن هناك جدية كبيرة لتنفيذ ما تعهدت به الحكومة، بأن يتوقف وقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

وشدد على أن هناك حرصًا من الوزارة على الوقوف على أرضية صلبة، عبر تحديد الاحتياجات الخاصة بالتشغيل وتوليد الطاقة، ومن ثم تقديم الخدمة المرضية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه كلف المحافظين بإجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.

وقال مدبولي إن هذا لا يعنى وقف تخفيف الأحمال من اليوم لكن الهدف هو تجربة لمعرفة القياس الفعلى لحجم الاستهلاك من الوقود.

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