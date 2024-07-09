قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة جاء «مختلفا» مقارنة بالبيانات السابقة، من حيث اللغة والأولويات، معربة عن أملها أن يتجاوز الأمر مجرد البيان إلى سياسات حقيقية تطبق على أرض الواقع.

وأشارت خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الإثنين، إلى تركيز رئيس الوزراء على «المواطن» في بيانه، مستخدما عبارات مثل «هدفنا تحسين أحوال المواطن.. وهموم المواطن شغلنا الشاغل.. وصفحة جديدة بين الإدارات المحلية والمواطن.. الحكومة ستعمل على حل مشاكل المواطنين.. سنواجه بحزم أي تجاوزات من الجهاز الإداري.. صالح المواطن على رأس أولوياتنا».

وقالت إن «هذه العبارات لم تكن موجودة بهذا التركيز في البيانات السابقة»، مضيفة: «يبدو أن مدبولي يريد أن يؤكد أن حكومته تضع المواطن وخدماته ومشكلاته في المقام الأول».

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء قدم خطة زمنية محددة لمدة 3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة، وهو ما اعتبرته «معدلا متعارفا عليه» في ظل التطورات الدولية المتسارعة.

ورأت «الحديدي» أن الرسالة الرئيسية التي أراد «مدبولي» توجيهها من خلال بيانه كانت «موجهة إلى المواطن بالدرجة الأولى ثم إلى قطاع الخاص بالدرجة الثانية».

وأشارت إلى غياب «الإنجازات» عن بيان الحكومة، وتركيزه على «المستهدفات الرقمية» في مختلف القطاعات.

وضربت أمثلة على ذلك، مثل تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% بنهاية فترة عمل الحكومة و4.2% في العام الأول، وزيادة إيرادات الدولة بنسبة 16% سنويا، ووصول نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، معقبة: «ننتظر أن نرى ترجمة لكل هذه الوعود على أرض الواقع».