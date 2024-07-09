الصين تنتقد تصرفات الناتو في منطقة آسيا المحيط الهادئ

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قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في واشنطن، انتقدت الصين تصرفات الناتو في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، ودعت الحلف لإعادة التفكير في أفعاله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض افتراء الناتو وترفض فكرة استخدام الصين كمبرر للتقدم في منطقة آسيا-المحيط الهادئ والتسبب في اندلاع توترات هناك.

وتهدف القمة في واشنطن لمناقشة كيفية التعامل مع الصين وزيادة تعاون الحلف مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال لين: "الناتو يزعم أنه تحالف دفاعي إقليمي من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يستمر في خرق حدوده وتوسيع صلاحيته والوصول إلى خارج منطقته الدفاعية وتأجيج المواجهة، مما يعكس عقلية الحرب الباردة المتأصلة بعمق، والتحيز الإيديولوجي".

وأضاف: "هذا المصدر الحقيقي للمخاطر التي تهدد السلام والاستقرار العالميين".

وأضاف أنه من ناحية أخرى تعد الصين دولة بناءة للسلام العالمي، كما تساهم في التنمية العالمية.

وأشار إلى أن بكين تدعو الناتو لتصحيح الصورة الخاطئة عن الصين والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.