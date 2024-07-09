قصواء الخلالي تستنكر عدم الرد على جدل مؤهلات وزير التعليم الجديد: أين سمعة مصر؟

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، عدم الرد على التساؤلات الخاصة بمؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف، مشيرة إلى أن تلك المسألة أثارت اللغط والشكوك والجدل على المستويين المحلي والدولي.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين: «هل يعقل أن يبقى ملف وزير التربية والتعليم مسئولًا عنه حتى اليوم؟ البرلمان والمواطن يسألك ومعندناش رد؟!».

وأكملت: «عندما تتكشف الحقائق لابد من التوقف عندها، إحنا ناس مش هنعرف ندفن راسنا في الرمل ومش هنعرف نقول إننا مش واخدين بالنا، الحكاية مش حتة متدارية على جنب، دي حكومة مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فترة فيها أزمات والمصريين مستحملين».

وتساءلت: «هل يعقل عدم الرد على التساؤلات، الجامعات في الخارج بدأت إنكار الأمر، والصحافة الأجنبية والدولية تتداول الموضوع، سمعة مصر فين؟! مصر بلد كبيرة مش صغيرة على كل الأصعدة، ولا يعقل وغير منطقي أن يترك الملف للتساؤلات والشائعات واللغط والتشكيك».

وأشارت إلى أن البعض برر بقاء الوزير في منصبه لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الدولة المصرية دولة مؤسسات قادرة على تسيير أمورها وإيجاد حلول لمختلف الأزمات.